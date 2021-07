Puglia | 255105 positivi a test corona virus | incremento di 56 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

(Di lunedì 26 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso: Il presidente, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento PromozioneSalute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 26 luglio 2021 in, sono stati registrati 4189per l’infezione da Covid-19e sono stati registrati 56 casi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia ...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia: 255105 positivi a test #coronavirus, incremento di 56 rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia 255105

Zazoom Blog

... Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 26 luglio 2021 in, sono stati registrati 4189 ...... Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 26 luglio 2021 in, sono stati registrati 4189 ...Sono 3 i morti registrati in Puglia nelle ultime ore, 2 nel brindisino ed uno nel Basso Salento. Il computo totale delle vittime in regione è pertanto salito a 6667. Nell'Aerea Metropolitana di Bari n ...Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.838.958 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di ...