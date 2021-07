Microsoft: ecco la sua prima… distribuzione Linux! (Di lunedì 26 luglio 2021) Microsoft ha rilasciato la sua prima distro Linux, e non si chiama MS-Linux oppure Lindows: il suo nome è CBL-Mariner, dove CBL sta per Common Base Linux. È stata progettata inizialmente per un utilizzo interno ma può essere ora usata da tutti sotto licenza MIT. L’arrivo di CBL-Mariner non è un fulmine a ciel sereno: si vociferava l’esistenza di questa distro Linux dalla fine del 2020, inizialmente destinata solo per i test interni e ora utilizzabile per tutti i server sotto licenza MIT, confermando, come dichiarato da Microsoft, “l’impegno dell’azienda per l’open source e per restituire il suo contributo alla comunità Linux“. Come riporta ZDNet, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)ha rilasciato la sua prima distro Linux, e non si chiama MS-Linux oppure Lindows: il suo nome è CBL-Mariner, dove CBL sta per Common Base Linux. È stata progettata inizialmente per un utilizzo interno ma può essere ora usata da tutti sotto licenza MIT. L’arrivo di CBL-Mariner non è un fulmine a ciel sereno: si vociferava l’esistenza di questa distro Linux dalla fine del 2020, inizialmente destinata solo per i test interni e ora utilizzabile per tutti i server sotto licenza MIT, confermando, come dichiarato da, “l’impegno dell’azienda per l’open source e per restituire il suo contributo alla comunità Linux“. Come riporta ZDNet, si ...

Microsoft: ecco la sua prima… distribuzione Linux! Il Fatto Quotidiano Ecco quali sono le aziende più innovative al mondo La pandemia ha cambiato le priorità di molte aziende, ma l'innovazione rimane una delle principali preoccupazioni. Boston Consulting Group (BCG) ha pubblicato la classifica delle aziende più innovativ ...

