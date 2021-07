IA e riconoscimento remoto: Aruba con Fondazione LINKS | Punto Informatico (Di lunedì 26 luglio 2021) In programma lo sviluppo di una soluzione avanzata e sicura per il riconoscimento da remoto, facendo leva sulle potenzialità degli algoritmi. IA e riconoscimento remoto: Aruba con Fondazione LINKS Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo IA e riconoscimento remoto: Aruba con Fondazione LINKS Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021) In programma lo sviluppo di una soluzione avanzata e sicura per ilda, facendo leva sulle potenzialità degli algoritmi. IA econ. Read MoreL'articolo IA econproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : IA e riconoscimento remoto: Aruba con Fondazione LINKS - LinksFoundation : RT @impresacity: Aruba con Links per mettere più AI nel remote digital onboarding @Arubait @LinksFoundation: La nuova soluzione studiata co… - impresacity : Aruba con Links per mettere più AI nel remote digital onboarding @Arubait @LinksFoundation: La nuova soluzione stud… - co_davide : RT @LinksFoundation: ARUBA e LINKS insieme per sviluppare algoritmi per realizzare un’innovativa soluzione di Remote Digital Onboarding bas… - claudiopastrone : RT @LinksFoundation: ARUBA e LINKS insieme per sviluppare algoritmi per realizzare un’innovativa soluzione di Remote Digital Onboarding bas… -