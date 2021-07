Generazione figli di papà

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anche ad Aldo Di Bisceglie, 36 anni, l’arrivo di Domenico nel gennaio del 2020 ha ampliato gli orizzonti: «Appena ho potuto mi sono messo in smart working e, vivendo ora dopo ora accanto a mio figlio, ho capito l’estrema fatica a cui è sottoposta una donna al ritorno dall’ospedale. Ti trovi faccia a faccia con una creatura da scoprire: all’inizio non sai come reagisce, non sai come calmarlo, non sai niente. Oltre l’infinita gioia, attraversi fasi di ansia, di stanchezza. Noi abbiamo arrancato in due, non oso immaginare come avrebbe fatto mia moglie da sola».