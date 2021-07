Flight Simulator arriva per la prima volta sulle console Microsoft (Di lunedì 26 luglio 2021) Il videogioco che ha fatto la storia dei Simulatori di volo approda su Xbox S/X ed è compreso nell’abbonamento Game Pass Leggi su repubblica (Di lunedì 26 luglio 2021) Il videogioco che ha fatto la storia deii di volo approda su Xbox S/X ed è compreso nell’abbonamento Game Pass

Advertising

MX_Thor85 : Dopo averci passato tante notti su PC, negli ultimi giorni ho accumulato altre ore di volo su #XboxSeriesX e… - Eurogamer_it : Microsoft Flight Simulator torna con un'edizione per Xbox Series X|S che vola altissimo. #recensione - Nicco2D : @DenisBroke182 Io giocherò soprattutto a The Ascent, Flight Simulator lo userò come gioco rilassante però sto consi… - DenisBroke182 : RT @MX_Thor85: #MicrosoftFlightSimulator Siete curiosi di sapere quali modalità di gioco avrete a disposizione su #XboxSeriesX e #XboxSerie… - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load su Xbox Series X|S -