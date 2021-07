Epatite B e C | perché è importante identificare chi ne soffre

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sconfiggere i virus B e C dell’è possibile. Per il primo esiste il vaccino, per il secondo grazie ai farmaci specifici si può curare l’infezione ed eradicare il virus, evitando l’insorgenza delle complicazioni a distanza, potenzialmente molto gravi. Solo bisogna pensarci e puntare sul riconoscimento dei quadri grazie allo screening, che si fa con un semplice esame del sangue. Proprio sullo screening, peraltro, si deve puntare perle persone che hanno sviluppato l’infezione da virus C senza sintomi particolari e non sanno di avere il virus. È lunga la serie di indicazioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda in occasione ...