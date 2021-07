Caltagirone Editore torna in utile nei primi sei mesi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Iseidell’esercizio 2021 diEditore hanno registrato un miglioramento di tutte le principali voci del conto economico rispetto al corrispondente periodo del 2020. I Ricavi si sono attestati a 55,8 milioni di euro in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2020 per effetto dell’incremento dei ricavi pubblicitari al netto della riduzione di quelli diffusionali. Il Margine operativo lordo è risultato positivo per 3,1 milioni di euro (negativo per 1,8 milioni euro al 30 giugno 2020). Il Risultato operativo è stato negativo per 528 mila euro (negativo per 27,5 milioni di euro nel primo ...