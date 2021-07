Bruciate le auto di due poliziotte a Rebibbia | la destra solidarizza con gli agenti | la sinistra tace

(Di lunedì 26 luglio 2021) Leprivate di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Romasono statea seguito di un lancio di molotov e distrutte dalle fiamme appiccate nella notte da ignoti. A dare la notizia è il sindacatonomo polizia penitenziaria (Sappe), che esprime ”solidarietà alle due colleghe” ed auspica che si faccia luce.“Quel che è avvenuto questa notte nel parcheggio delleprivate del personale in servizio nella Casa Circondariale femminile dia Roma merita di essere approfondito con estrema attenzione – sottolinea il ...

Grave episodio contro le forze dell'ordine a Roma. Le auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Rebibbia sono state bruciate a seguito di un lancio di molotov e distrutte dalle fiamme appiccate nella notte da ignoti. Le auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Roma Rebibbia femminile sono state bruciate con un lancio di molotov nel parcheggio del penitenziario.