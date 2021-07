ANAS si affida a SAP per la gestione dell’intero ciclo di vita dei suoi progetti (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Un’innovativa tecnologia per tenere sotto controllo e monitorata l’intera filiera degli investimenti. ANAS (Gruppo FS Italiane) ha scelto le soluzioni informatiche SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM) per gestire l’intera rete stradale nazionale, dalla progettazione e costruzione di nuove infrastrutture al piano degli interventi di manutenzione. “Il settore del trasporto sta vivendo un cambio epocale, direi un cambio di paradigma, l’innovazione e l’infrastruttura tecnologica sono il punto di convergenza di servizi a valore aggiunto da offrire all’utenza. In tale contesto – afferma il cio di ANAS Mauro Giancaspro – ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Un’innovativa tecnologia per tenere sotto controllo e monitorata l’intera filiera degli investimenti.(Gruppo FS Italiane) ha scelto le soluzioni informatiche SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM) per gestire l’intera rete stradale nazionale, dalla progettazione e costruzione di nuove infrastrutture al piano degli interventi di manutenzione. “Il settore del trasporto sta vivendo un cambio epocale, direi un cambio di paradigma, l’innovazione e l’infrastruttura tecnologica sono il punto di convergenza di servizi a valore aggiunto da offrire all’utenza. In tale contesto – afferma il cio diMauro Giancaspro – ...

