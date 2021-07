Tokio 2020 | Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida doppio bronzo

(Di domenica 25 luglio 2021) Sono due donnenel Judo ednella prova su strada in linea di ciclismo a portare nel medagliere azzurro due bronzi olimpici oggi. Sale così a quattro il numero di medaglie dell’Italia Team a. Ieri in ordine di tempo il primo è stato Luigi Samele, con l’argento nella sciabola individuale; si spera la prima di una lunga serie di medaglie dalla scherma azzurra sempre vincente. Subito dopo, sempre ieri, l’oro del primo millenial medagliato azzurro Vito Dell’Aquila, classe 2000, nel Taekwondo da 58 kg e l’argento. Terza medaglia: ...

E' Vito Dell'Aquila , nativo di Mesagne ( Brindisi ) in Puglia , la prima Medaglia d'Oro per l'Italia alle Olimpiadi di. Vince nell'arte marziale del taekwondo sfidando il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi : è una grande vittoria, l'epilogo di un sogno che si realizza dopo 8 anni di fatica ed allenamenti ...