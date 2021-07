Inter ancora distanza con Nainggolan sulla buonuscita: le ultime (Di domenica 25 luglio 2021) Radja Nainggolan e l’Inter verso la risoluzione del contratto Continuano le trattative tra l’Inter e Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto. Il centrocampista belga considera conclusa la sua esperienza in nerazzurro e aspetta un incentivo prima di tornare definitivamente al Cagliari. “La trattativa sulla buonuscita, necessaria alla risoluzione, riguarda solo il centrocampista e l’Inter. Circa 800mila euro separano le parti, ma è chiaro che più alta sarà l’offerta dell’Inter e più semplice sarà per il Cagliari offrire al belga un contratto ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Radjae l’verso la risoluzione del contratto Continuano le trattative tra l’e Radjaper la risoluzione del contratto. Il centrocampista belga considera conclusa la sua esperienza in nerazzurro e aspetta un incentivo prima di tornare definitivamente al Cagliari. “La trattativa, necessaria alla risoluzione, riguarda solo il centrocampista e l’. Circa 800mila euro separano le parti, ma è chiaro che più alta sarà l’offerta dell’e più semplice sarà per il Cagliari offrire al belga un contratto ...

