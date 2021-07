Covid:Regione Fvg; 41 contagi,2 persone in terapia intensiva (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,37%. Sono inoltre 1.727 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovicon una percentuale di positività dell'1,37%. Sono inoltre 1.727 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

