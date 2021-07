Covid oggi Friuli, 41 contagi e zero morti: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 25 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,37%. Sono inoltre 1.727 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,64%). L’88% dei contagi odierni colpiscono persone al di sotto dei 49 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 41 i nuovida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi, 25. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 2.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovicon una percentuale di positività dell’1,37%. Sono inoltre 1.727 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,64%). L’88% deiodierni colpiscono persone al di sotto dei 49 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, ...

