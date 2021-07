Covid, in India oltre 39mila contagi in un giorno (Di domenica 25 luglio 2021) L’India ha registrato 39.742 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati sono stati divulgati dal governo di Nuova Delhi: i decessi attribuiti alla malattia sono stati in un solo giorno 535, su un totale di 420.551. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) L’ha registrato 39.742 nuovi casi dio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati sono stati divulgati dal governo di Nuova Delhi: i decessi attribuiti alla malattia sono stati in un solo535, su un totale di 420.551. L'articolo proviene da Italia Sera.

Covid, focolai alle Eolie: a Stromboli sette milanesi positivi, file per i tamponi ...è sbarcata sull'isola e dopo qualche giorno è stato accertato che era risultata affetta dal Covid. ... come disposto a livello nazionale, dai paesi extra europe i India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka.

Non solo covid, il “fungo nero” spaventa l'India: 4.200 morti. Basta essere toccati per essere infettati Sull'India si abbatte una nuova epidemia. Non solo il covid spaventa l'India, ma anche il «fungo nero». Sono saliti a 45mila, infatti, i casi di contagi da fungo ...

