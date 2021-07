Classifica Motocross Mondiale MXGP 2021: Tim Gajser ancora in testa ma Tony Cairoli si porta a soli 11 punti! (Di domenica 25 luglio 2021) Si è appena concluso il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2021, che ha visto il successo complessivo di Jorge Prado, ma in Gara-2 abbiamo ammirato uno strepitoso Tony Cairoli che, in questo modo, si porta a sole 11 lunghezze da Tim Gajser, che spreca tutto nella seconda manche, finisce a terra, e lascia dietro di sè tanti punti pesanti. Classifica Mondiale MXGP Motocross 2021 Classifica PILOTI 1 243 Gajser, Tim SLO HON 1942 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Si è appena concluso il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del, che ha visto il successo complessivo di Jorge Prado, ma in Gara-2 abbiamo ammirato uno strepitosoche, in questo modo, sia sole 11 lunghezze da Tim, che spreca tutto nella seconda manche, finisce a terra, e lascia dietro di sè tanti punti pesanti.PILOTI 1 243, Tim SLO HON 1942 ...

