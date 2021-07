Treno per Orio, oltre 17mila firme raccolte dal Comitato di Boccaleone (Di sabato 24 luglio 2021) Bergamo. Martedì 27 luglio Danila Maida, presidente del Comitato di quartiere di Boccaleone, procederà a consegnare al protocollo del comune di Bergamo le quasi 3.000 firme raccolte in forma cartacea e la documentazione relativa alle 14.144 firme raccolte a attraverso la piattaforma www.change.org a sostegno della petizione lanciata dal Comitato di quartiere di Boccaleone con Italia Nostra – sezione di Bergamo, Circolo Legambiente Bergamo APS, Comitato di quartiere Campagnola, Comitato ambiente e Salute San Tomaso de’ ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) Bergamo. Martedì 27 luglio Danila Maida, presidente deldi quartiere di, procederà a consegnare al protocollo del comune di Bergamo le quasi 3.000in forma cartacea e la documentazione relativa alle 14.144a attraverso la piattaforma www.change.org a sostegno della petizione lanciata daldi quartiere dicon Italia Nostra – sezione di Bergamo, Circolo Legambiente Bergamo APS,di quartiere Campagnola,ambiente e Salute San Tomaso de’ ...

