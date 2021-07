Torino - Brixen 5 - 1 | a segno Verdi | Baselli e Zaza

(Di sabato 24 luglio 2021)- I carichi di lavoro si fanno sentire, così ildi Ivan Juric non brilla particolarmente nella seconda amichevole in Val Gardena: al centro sportivo 'Mulin da Coi' di Santa Cristina, il ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Torino: 5-1 al Brixen nella seconda amichevole. I carichi di lavoro frenano i granata #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Il Torino batte il Brixen 5-1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Il Torino batte il Brixen 5-1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Il Torino batte il Brixen 5-1 - napolimagazine : AMICHEVOLE - Il Torino batte il Brixen 5-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Brixen

... così ildi Ivan Juric non brilla particolarmente nella seconda amichevole in Val Gardena: al centro sportivo 'Mulin da Coi' di Santa Cristina, il test contro ildi Bressanone (Bolzano) ...Umberto Tessier) Diretta/(risultato finale 5 - 1) streaming: Verdi, Baselli e Zaza in gol SI COMINCIA! Siamo arrivati al momento della diretta di Sassuolo Sudtirol : fino a questo ...Il Torino ha superato il Brixen in amichevole per 5-1: tutti i marcatori del match che ha visto primeggiare i granata Il Torino ha superato il Brixen in amichevole con un netto 5-1. Buono anche il sec ...Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic (st 1' Berisha); Izzo (st 15' Millico (st 39' Rauti)) , Djidji (st 15' Lyanco), Buongiorno (st 15' Celesia); Vojvoda, Lukic (st 15' Segre), Mandragora (st 15' Basell ...