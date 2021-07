Parla Mr Socios com | ' Emozione e tecnologia | così avvicineremo l' Inter ai tifosi'

(Di sabato 24 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Il tifoso interista ormai sente più la parola 'Token' che 'Scudetto'. Con.com, nuovo sponsor da 20 milioni l'anno, è in una dimensione sconosciuta: ora la passione diventa moneta digitale. Partecipa alla vita del club con lo strumento che compare sulla maglia ...Un esempio è rappresentato dal nuovo sponsor dell'Inter,.com che ha già altre squadre di ... Conoscere al meglio i tifosi grazie a questo tipo di tecnologia e loyalty , neNicolò Fabris del ...Alexandre Dreyfus, fondatore di Socios.com, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del recente accordo raggiunto con l'Inter per sponsorizzare le divise dei nerazzurri.? | FOTO ..."Saranno 20 milioni i Fan Token dell'Inter che potranno essere acquistati/scambiati, contiamo che il 20% degli acquirenti non arriverà dall'Italia. Basta un telefono: si può comprarne anche uno solo p ...