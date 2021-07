Orban punta alla rottura con la Ue: 'Non accetterò fondi Ue se dovrò cambiare la legge sui gay' (Di sabato 24 luglio 2021) La linea politica del premier ungherese Orban è binaria. Se da un lato mostra in patria una fantomatica ostilità dell'Europa nei suoi confronti, additandola come nemica della nazione, dall'altro ... Leggi su globalist (Di sabato 24 luglio 2021) La linea politica del premier unghereseè binaria. Se da un lato mostra in patria una fantomatica ostilità dell'Europa nei suoi confronti, additandola come nemica della nazione, dall'altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Orban punta Budapest Pride: la marcia dei 30mila contro le politiche discriminatorie di Orban verso la comunità Lgbtq+ ... Gergely Karácsony , esponente di punta dell'opposizione. 'Siamo qui a Budapest per dimostrare che le persone Lgbt ungheresi non sono sole di fronte all'attacco da parte del governo di Orban', ha ...

Budapest, in trentamila al Gay Pride contro la legge Lgbtq+ ... che hanno sfilato insieme al sindaco della capitale, Gergely Karacsony, esponente di punta dell'... In caso contrario, Orban si è già detto pronto a rinunciare ai 7,2 miliardi di euro Recovery Plan ...

Orban sfida l’Unione europea: «Referendum sulla legge Lgbt» Il Sole 24 ORE Gay pride contro Orban Ma lui: "La legge resta" In migliaia da tutta Europa, Zan alla testa della delegazione del Pd. Il leader ungherese non molla e sfida la Ue: "Pronto a rinunciare al recovery" ...

L’Ungheria scende in piazza contro la legge anti-gay di Orban Migliaia di persone hanno sfilato al Gay Pride di Budapest contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban che a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle ...

