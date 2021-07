Milan, tifosi indignati: il sostituto di Calhanoglu lascia perplessi (Di sabato 24 luglio 2021) Prosegue il mercato del Milan, attivissimo in questa fase e alla ricerca di un sostituto per Calhanoglu, passato all’Inter a parametro zero. Passata la tempesta, che ha fatto temere ai tifosi rossoneri di vedere la squadra della rinascita smaterializzarsi in un batter d’occhio, il Milan ha intrapreso una campagna acquisti aggressiva ed è oggi una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Prosegue il mercato del, attivissimo in questa fase e alla ricerca di unper, passato all’Inter a parametro zero. Passata la tempesta, che ha fatto temere airossoneri di vedere la squadra della rinascita smaterializzarsi in un batter d’occhio, ilha intrapreso una campagna acquisti aggressiva ed è oggi una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - CorSport : ??? #Gazidis: '#Milan, tornerò presto. Grazie di cuore ai tifosi per i messaggi' ?? - tuttosport : ???#Milan, #Gazidis: 'Grazie a tutti i tifosi, tornerò presto' - Fprime86 : RT @sportmediaset: Milan, #Gazidis: 'Sto benissimo, l'affetto dei tifosi mi sta dando grande forza'. #SportMediaset - redblack1980 : RT @DonatoCavallo6: “Ilicic non ci interessa,non possiamo trascurare la bocciatura dei tifosi su Twitter “ -Massara (Milan Tv) -