LIVE Irma Testa-Vorontsova | Olimpiadi boxe in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO ROUND 9:59 Eccoe Liudmilache entrano sul ring per il loro confronto di primo turno! 9:58 USA, Irlanda, Kazakistan, Marocco e Mongolia le nazionalità dei cinque giudici. 9:57 Come tutti gli appuntamenti a cinque cerchi, anche questo si disputa a porte chiuse in considerazione dell’attuale stato di emergenza in vigore in Giappone. 9:54 Non è la prima partecipazione olimpica di, maè già nella storia, perché a Rio 2016 è stata la prima donna italiana ...