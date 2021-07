Juve, il futuro di Chiellini in bilico: arriva l’annuncio ufficiale (Di sabato 24 luglio 2021) Nedved, vicepresidente della Juve, su Chiellini: “Quando tornerà dalle vacanze ne parleremo con calma” Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a ‘Sky Sport’ a margine del test vinto dai bianconeri sul Cesena per 3-1. Sul futuro di Giorgio Chiellini con la relativa questione-rinnovo non c’è fretta: “Ora è in vacanza, ci siamo sentiti. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Nedved, vicepresidente della, su: “Quando tornerà dalle vacanze ne parleremo con calma” Pavel Nedved, vicepresidente dellantus, ha parlato a ‘Sky Sport’ a margine del test vinto dai bianconeri sul Cesena per 3-1. Suldi Giorgiocon la relativa questione-rinnovo non c’è fretta: “Ora è in vacanza, ci siamo sentiti. Gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve futuro Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo - Nedved sicuro: annuncio in diretta Calciomercato Juventus, l'annuncio di Nedved sul futuro di Cristiano Ronaldo: ecco quanto dichiarato dal dirigente bianconero. Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora il tema caldo in casa Juventus , con il portoghese che tra pochi giorni ritornerà dalle vacanze e si aggregherà al gruppo per preparare l'inizio della prossima ...

Nedved: Cristiano Ronaldo resta con noi. Dybala? Presto l'incontro con l'agente" Serenità anche riguardo al futuro di CR7: 'Sarà a Torino lunedì. Resterà con noi '. Poi un commento anche su Max Allegri e il suo ritorno alla Juventus: ' Allegri molto carico . È stato fermo due ...

Ronaldo Juve: attesa per il rientro. Le sensazioni sul suo futuro Juventus News 24 Juventus, parla Nedved: “Con Chiellini ci sentiremo dopo le vacanze” Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha rilasciato dichiarazioni importanti, dopo l'amichevole, riguardo il futuro di Giorgio Chiellini ...

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Dybala | Nedved allo scoperto Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato al termine della prima amichevole contro il Cesena: annuncio su Ronaldo e Dybala ...

