Dove vedere Milan-Modena, streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di sabato 24 luglio 2021) Oggi pomeriggio alle ore 17 al Centro Sportivo di Milanello (Carnago, Varese) si disputerà l’amichevole estiva Milan-Modena con le due squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispettivi campionati. I rossoneri del confermato tecnico Stefano Pioli, che in questa stagione saranno impegnati in Champions League, hanno esordito sabato sconfiggendo la Pro Sesto (Serie C) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Juventus-Cesena, streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 24 luglio 2021) Oggi pomeriggio alle ore 17 al Centro Sportivo diello (Carnago, Varese) si disputerà l’amichevole estivacon le due squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispettivi campionati. I rossoneri del confermato tecnico Stefano Pioli, che in questa stagione saranno impegnati in Champions League, hanno esordito sabato sconfiggendo la Pro Sesto (Serie C) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Juventus-Cesena,e ...

Advertising

albertolasagni : RT @AurelioElios55: Quando si andava in ferie e si guardavano le targhe delle auto per vedere da dove arrivavano… Quanti secoli sono passat… - __izzybear : @datemicamomilla Dove la posso vedere? - andreasaccomani : @sgavdio @piccherroll Gentilmente, dove si può vedere? - CKolmogorov : Dove si può vedere il #3x3? - ClaLombardi : RT @AurelioElios55: Quando si andava in ferie e si guardavano le targhe delle auto per vedere da dove arrivavano… Quanti secoli sono passat… -