Calcio: Zaia, Lazio in ritiro ad Auronzo sarà tutta vaccinata (ANSA) – VENEZIA, 23 LUG – La Lazio che è in ritiro ad Auronzo di Cadore (Belluno) sarà tutta vaccinata a cura della Regione Veneto. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia. “Il presid ...

