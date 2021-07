Warcraft 3 | problemi del remake nati da faide interne a Blizzard legati ai costi – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 luglio 2021) Iavuti da3: Reforged sarebbero dovuti a delle, nate daidi sviluppo, secondo Jason Schreier.. Ricordate lo stato pietoso in cui fu lanciato3: Reforged, ildi3 a lungo bramato dai fan? Stando a un lungo resoconto di Jason Schreier per Bloomberg, idel gioco nacquero dallealla compagnia, dovute aidi sviluppo, che per alcuni erano eccessivi. La vecchia filosofia di ...

Consapevole deidel gioco, la software house aveva offerto rimborsi automatici senza neppure chiedere la ragione della richiesta. Non a caso il team "Classics" che ha lavorato aIII ...... che ha messo in risalto le dinamiche di lavoro al remake diIII, giudicate tossiche e ...ai superiori di Activision Blizzard non sono mai state prese misure efficaci per risolvere i. ...I problemi avuti da Warcraft 3: Reforged sarebbero dovuti a delle faide interne a Blizzard, nate dai costi di sviluppo, secondo Jason Schreier.. Ricordate lo stato pietoso in cui fu lanciato ...Nelle ultime ore sono finiti in rete due report differenti su Blizzard, che sottolineano un ambiente lavorativo tossico presso lo studio.