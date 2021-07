Temptation Island | Jessica si spinge oltre con un tentatore | la reazione di Alessandro

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 23 luglio 2021) Le ultime due puntate diandranno in onda lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio. Manca quindi sempre meno alla conclusione di questa nona edizione del noto programma di casa Mediaset che anche quest'anno ha ottenuto un grande successo. Tra le coppie che ancora sono in gioco c'è anche quella formata da. I due convivono da circa due anni e in tutto stanno insieme da sette. I problemi sono sorti con l'inizio della convivenza, infatti la fidanzata ha notato che il suo fidanzato ha cambiato atteggiamento diventando monotono e pensando solo a palestra e dieta. Nel corso dei giorni ...