Splitgate 'troppo popolare'? Gli sviluppatori mettono offline la beta

Gli sviluppatori di Splitgate hanno deciso di chiudere la beta a causa del troppo afflusso di gente da gestire. L'FPS in cui si 'incontrano' Halo e Portal ha festeggiato 600.000 download durante la beta con un picco di oltre 65.000 giocatori simultanei. Ciò ha portato inevitabilmente a questa scelta. Splitgate è uno sparatutto multiplayer con un mix unico di sparatorie in stile Halo e portali dimensionali come Portal. È disponibile su Steam dal 2019 e appena entrato in open beta su PC e console, con cross-play, ha causato un enorme picco nell'interesse dei giocatori.

