Sangiovanni e l’annuncio: “Ci sarà anche Giulia Stabile” (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce l’attesa dei fan per la pubblicazione, oggi alle ore 14, del video del tormentone estivo “Malibù” di Sangiovanni che ha come protagonista Giulia Stabile (Screen video)E’ un momento decisamente fortunato per Sangiovanni, giovane cantautore che si è fatto conoscere e apprezzare all’interno della scuola di “Amici”: dopo aver scalato le hit con il suo tormentone estivo “Malibù“, oggi, esattamente alle ore 14.00, uscirà il relativo video. Ma le sorprese del secondo classificato di “Amici 20” non si fermano qui: la clip dal taglio romantico vede come protagonista Giulia Stabile, fidanzata ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce l’attesa dei fan per la pubblicazione, oggi alle ore 14, del video del tormentone estivo “Malibù” diche ha come protagonista(Screen video)E’ un momento decisamente fortunato per, giovane cantautore che si è fatto conoscere e apprezzare all’interno della scuola di “Amici”: dopo aver scalato le hit con il suo tormentone estivo “Malibù“, oggi, esattamente alle ore 14.00, uscirà il relativo video. Ma le sorprese del secondo classificato di “Amici 20” non si fermano qui: la clip dal taglio romantico vede come protagonista, fidanzata ...

Advertising

stringimife : ho preso un colpo pensavo fosse l’annuncio della data del videoclip basta sangiovanni io non ti sopporto più - SaraDiDo6 : watch sangiovanni far uscire l’annuncio alle 5 quando io devo uscire, then watch me incazzarmi con sangiovanni. #amemici20 - Sangio_Giulia_ : RT @Gioo_Gioo00: Alle 16 post di sangiovanni che ringrazia e l'annuncio che il videclip è uscito - Gioo_Gioo00 : Alle 16 post di sangiovanni che ringrazia e l'annuncio che il videclip è uscito -