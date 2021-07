Nicola De Luca nel coordinamento politico di Perifano | rappresenterà due sigle

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Uno di voi per Benevento’ e ‘Civici in Comune’ annunciano che a rappresentarli neldel candidato sindaco Luigi Diegosarà il dottoreDanilo De. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Uno di voi per Benevento' e 'Civici in Comune' annunciano che a rappresentarli nel coordinamento politico del candidato sindaco Luigi Diego Perifano sarà il dottore Nicola Danilo De Luca.