Messico | ucciso giornalista | aveva subito minacce

Il giornalista Ricardo Lopez è stato assassinato a Guaymas, nel nord del. Lopez, 47 anni, gestiva il media online 'InfoGuaymas'. Lo scorso marzo, in una conferenza stampa, aveva dichiarato di aver ricevuto minacce a causa del suo lavoro.Ilperò è il tappo della frontiere Sud degli Usa e quindi per la destra i suoi eccessi ... Era sospettato di avereun vicino Spero di aver reso l'idea e di aver mostrato come l'unico ...Il giornalista Ricardo Lopez è stato assassinato a Guaymas, nel nord del Messico. Lopez, 47 anni, gestiva il media online "InfoGuaymas". Lo scorso marzo, in una conferenza stampa, aveva dichiarato di ...Il caldo estremo e la mancanza d’acqua uccidono i migranti che cercano di attraversare il confine statunitense: a giugno sono stati ritrovati 43 corpi.