Green pass, tutte le risposte alle domande più comuni (Di venerdì 23 luglio 2021) Con l’approvazione dei nuovi criteri di applicazione stabiliti dal Consiglio dei Ministri, sono aumentati i dubbi sul Green pass e sui metodi con cui questo si potrà ottenere. Naturalmente la certificazione verde non rappresenta un certificato vaccinale. il pass è infatti rilasciato a tre categorie di persone: chi si è vaccinato contro il Covid-19, a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico (con validità di 48 ore dal tampone) e a chi è guarito dal Covid-19 e può dimostrarlo con apposita documentazione. Seguendo le Faq del governo saranno esposte le risposte alle principali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Con l’approvazione dei nuovi criteri di applicazione stabiliti dal Consiglio dei Ministri, sono aumentati i dubbi sule sui metodi con cui questo si potrà ottenere. Naturalmente la certificazione verde non rappresenta un certificato vaccinale. ilè infatti rilasciato a tre categorie di persone: chi si è vaccinato contro il Covid-19, a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico (con validità di 48 ore dal tampone) e a chi è guarito dal Covid-19 e può dimostrarlo con apposita documentazione. Seguendo le Faq del governo saranno esposte leprincipali ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - zazoomblog : Green Pass come il nazismo- Chat vigili urbani di Roma Multe saranno quasi a zero - #Green #nazismo- #vigili… - zazoomblog : Green pass tutte le risposte alle domande più comuni - #Green #tutte #risposte #domande -