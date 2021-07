Gli 80 anni di Mattarella, il presidente di cui avevamo bisogno (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. Gran parte di questi sono stati dedicati al nostro paese e, visto l’equilibrio con cui ha affrontato alcuni dei momenti più tragici della storia italiana, noi lo ringraziamo per questo. Tra vita privata e vita politica, la biografia del presidente potrebbe serenamente valere un libro della Storia d’Italia di Indro Montanelli. Magari quello in cui si ripercorrono le tappe fondamentali del Belpaese dalle stragi di mafia fino al Covid. 80 anni di Mattarella: la sua vita e la sua storia politica Nato Palermo il 23 luglio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildella Repubblica Sergiocompie oggi 80. Gran parte di questi sono stati dedicati al nostro paese e, visto l’equilibrio con cui ha affrontato alcuni dei momenti più tragici della storia italiana, noi lo ringraziamo per questo. Tra vita privata e vita politica, la biografia delpotrebbe serenamente valere un libro della Storia d’Italia di Indro Montanelli. Magari quello in cui si ripercorrono le tappe fondamentali del Belpaese dalle stragi di mafia fino al Covid. 80di: la sua vita e la sua storia politica Nato Palermo il 23 luglio ...

Advertising

chetempochefa : 'Penso che le persone più tristi facciano sempre tutto il possibile per rendere felici gli altri. Perché sanno cosa… - RobertoBurioni : Chi afferma che le persone sotto i 40 anni non devono vaccinarsi mette in pericolo gli italiani, la loro salute, il… - borghi_claudio : @AleBorghi_ Mi spiace che tu continui a non capire. Ho vissuto gli anni '80 e ho sempre trovato rivoltante il pregi… - Gelato21cm1 : Oggi qualcuno compie gli anni grazie mille???????? - 28_chopsuey : RT @28_chopsuey: I 5sos in 10 anni hanno fatto 6 album, Justin Bieber in 12 anni ha fatto 7 album, benji e fede in 11 anni hanno fatto 4 al… -