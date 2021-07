Dice Legacy | il provato di uno strategico davvero particolare – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 luglio 2021)è qualcosa di nuovo e intrigante, soprattutto sviluppato in Italia! Per questo motivo lo abbiamo voluto provare una seconda volta prima dell’uscita.. Il nome DESTINYbit ai più non farà suonare alcun campanello, ma se bazzicate tra i giochi indipendenti e soprattutto se vi interessate al mercato italiano un fugace sguardo alla lista degli addetti ai lavori dello studio di Ravenna un po’ di curiosità dovrebbe suscitarvela. Senza entrare troppo nel dettaglio, sappiate che nel team militano nomi di assoluto spicco e votati alla realizzazione di titoli di alta qualità, con un occhioal design, all’aspetto estetico e … ...

Piattaforma: PC Genere: gestionale Data di uscita: 9 Settembre 2021 Sviluppatore: DESTINYbit Distributore: Koch Media

Cosa succede se in un city builder inserisci ... i dadi? Succede Dice Legacy, che abbiamo provato per voi in attesa dell'uscita.Dice Legacy è qualcosa di nuovo e intrigante, soprattutto sviluppato in Italia! Per questo motivo lo abbiamo voluto provare una seconda volta prima dell'uscita.. Il nome DESTINYbit ai più non farà ...