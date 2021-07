Ben 27 Huawei con HarmonyOS 2 0 stabile da oggi 23 luglio in Cina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono estremamente interessanti le indicazioni che arrivano23direttamente dal mondo, per quanto riguarda la questione2.0, se pensiamo al fatto che l’aggiornamento risulta ora disponibile in versionesu ben 27 device. Il discorso, giusto premetterlo, va contestualizzato alla, ma è si tratta ugualmente di un segnale importante per il pubblico europeo. Il medesimo scenario, infatti, potrebbe configurarsi qui da noi a stretto giro dopo le novità riportate ad inizio mese sull’evoluzione del pacchetto software. Tanticon ...