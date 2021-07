Utøya | 10 anni dopo Breivik è uno zombie | ma la sua eredità sopravvive

(Di giovedì 22 luglio 2021) Diecifa, a quest’ora, la vita della stragrande maggioranza dei norvegesi procedeva placida, come al solito. Nessuno poteva immaginare che da lì a poche ore il tranquillo Paese scandinavo sarebbe diventato l’epicentro di uno degli atti terroristici più feroci nell’Europa delguerra. Anders Behring, all’epoca 32, si preparava a mettere a segno il suo duplice attacco: prima un’autobomba nel centro di Oslo, fatta esplodere davanti all’ufficio del primo ministro norvegese, otto i morti; poi la carneficina dell’isola di, dove era in corso un campo estivo dei giovani socialisti. Qui ...

Fu condannato l'anno dopo alla pena massima in Norvegia, 21. Un memoriale dove piangere per le vittime A creare tensioni nella popolazione è stata la decisione di costruire un memoriale con 77 ......vent'che stavano partecipando a un campus estivo della Lega dei Giovani Lavoratori, un movimento giovanile associato al Partito Laburista norvegese, che come ogni estate si era radunato a...