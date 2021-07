Ufficiale: Pro Sesto, arrivano anche Brentan e Lucarelli (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’arrivo in prestito di Federico Mazzarani, la Pro Sesto, tramite una nota Ufficiale, ha comunicato l’ingaggio anche di Michael Brentan e di Mattia Lucarelli. Ecco il comunicato: “Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Michael Brentan e Mattia Lucarelli. Brentan, centrocampista veneto classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Venezia; dopo l’esperienza in laguna, è passato tra le fila della Juventus Under 17 con cui ha collezionato 25 presenze e 2 assist-gol. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo l’arrivo in prestito di Federico Mazzarani, la Pro, tramite una nota, ha comunicato l’ingaggiodi Michaele di Mattia. Ecco il comunicato: “Pro1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Michaele Mattia, centrocampista veneto classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Venezia; dopo l’esperienza in laguna, è passato tra le fila della Juventus Under 17 con cui ha collezionato 25 presenze e 2 assist-gol. ...

Advertising

fcin1908it : Inter, UFFICIALE: Vezzoni ceduto in prestito per una stagione alla pro Patria - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Patria, arriva in prestito dall'Inter Vezzoni - TUTTOB1 : UFFICIALE - Ternana, Mazzarani in prestito alla Pro Sesto - MondoPrimavera : Ufficiale l'addio alla Sampdoria ????? di Brentan - psb_original : UFFICIALE, Ternana: Mazzarani in prestito alla Pro Sesto #SerieB -