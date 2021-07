Tokyo 2021, al via i giochi tra mascherine medaglie e timori (Di venerdì 23 luglio 2021) Le Olimpiadi della pandemia, tra sfilate in mascherina, trionfi e sconfitte, senza la certezza di arrivare alla fine, l’8 agosto. Con la cerimonia di apertura di oggi (ore 13 italiane, c’è la pallavolista Paola Egonu tra i portabandiera) allo Stadio Olimpico di Tokyo, parte l’edizione più discussa della storia dei giochi. L’evento avrebbe dovuto tenersi esattamente un anno fa, ma la pandemia ha imposto al Comitato olimpico internazionale un rinvio che è costato almeno tre miliardi di dollari (in parte … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 luglio 2021) Le Olimpiadi della pandemia, tra sfilate in mascherina, trionfi e sconfitte, senza la certezza di arrivare alla fine, l’8 agosto. Con la cerimonia di apertura di oggi (ore 13 italiane, c’è la pallavolista Paola Egonu tra i portabandiera) allo Stadio Olimpico di, parte l’edizione più discussa della storia dei. L’evento avrebbe dovuto tenersi esattamente un anno fa, ma la pandemia ha imposto al Comitato olimpico internazionale un rinvio che è costato almeno tre miliardi di dollari (in parte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, 21mila casi in Francia. Ministro: “Mai vista una cosa del genere”. Uk, 44mila contagi. Record a Tokyo, tra 2… - Agenzia_Ansa : Tokyo: positivo al Covid il russo Borodin, campione europeo di nuoto - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Simo07827689 : RT @tomasomontanari: Noi l’avremmo fatto ambasciatore… #vattani #fascismo Olimpiadi di Tokyo, licenziato il direttore della cerimonia di in… - ColorsSounds : #Tokyo2020: #Rai2 rete olimpica e #Radio1 canale all news per un'estate a cinque cerchi - #olympics #sport #tv -