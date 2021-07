Selvaggia Lucarelli: un’altra “vittima” nel suo mirino, ma il web non ci sta. (Di giovedì 22 luglio 2021) La temibile Selvaggia Lucarelli ha puntato un altro vip. Chi avrà ispirato questa volta il suo iconico sarcasmo? Selvaggia Lucarelli (Instagram)Selvaggia Lucarelli non si è mai risparmiata nell’esprimere la sua opinione. Sempre tagliente e sarcastica, sono pochi i vip che sono riusciti a sfuggire al suo mirino. Questa volta però, sembra che le sue affermazioni non siano state particolarmente apprezzate dal web che, questa volta, si è schierato dalla parte del “vip vittima”. Ecco cos’è successo. Selvaggia ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 luglio 2021) La temibileha puntato un altro vip. Chi avrà ispirato questa volta il suo iconico sarcasmo?(Instagram)non si è mai risparmiata nell’esprimere la sua opinione. Sempre tagliente e sarcastica, sono pochi i vip che sono riusciti a sfuggire al suo. Questa volta però, sembra che le sue affermazioni non siano state particolarmente apprezzate dal web che, questa volta, si è schierato dalla parte del “vip”. Ecco cos’è successo....

Advertising

stanzaselvaggia : O non si vaccinano o evitano il selfie. I grandi assenti della campagna vaccinale sono proprio I POLITICI, quelli c… - stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - OrgoglioItalico : @_Velies_ @borghi_claudio Allora quando si sentono dire enormità dai vari Toti, Selvaggia Lucarelli, Burioni&Basset… - MlleDressel : RT @benjistyler: A voi non piace questo 2021, lo capisco, ma non dimenticheremo mai quel glorioso giorno in cui Selvaggia Lucarelli è stata… - benjistyler : A voi non piace questo 2021, lo capisco, ma non dimenticheremo mai quel glorioso giorno in cui Selvaggia Lucarelli… -