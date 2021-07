Roma, non vuole aspettare di fare il tampone e minaccia i sanitari con un coltello: nei guai 44enne (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma- Porto abusivo di coltello e minaccia all’incaricato di pubblico servizio, queste le accuse di cui dovrà rispondere un 44enne denunciato ieri dai Carabinieri. Le minacce all’operatore sanitario Nella tarda serata di ieri, un uomo di 44 anni, in attesa di ricovero in ospedale, stanco di attendere per il tampone Covid-19, necessario in questi casi prima di poter entrare nel reparto, ha minacciato un operatore sanitario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che una volta calmati gli animi hanno perquisito il paziente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)- Porto abusivo diall’incaricato di pubblico servizio, queste le accuse di cui dovrà rispondere undenunciato ieri dai Carabinieri. Le minacce all’operatoreo Nella tarda serata di ieri, un uomo di 44 anni, in attesa di ricovero in ospedale, stanco di attendere per ilCovid-19, necessario in questi casi prima di poter entrare nel reparto, hato un operatoreo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che una volta calmati gli animi hanno perquisito il paziente ...

lucianonobili : E anche a Roma a sentire @MatteoRenzi non è venuto nessuno. #ControCorrente - CarloCalenda : C’è un patto Letta/Conte per dividersi i collegi di Roma centro e Siena, ma ?@gualtierieurope? racconta che non far… - CarloCalenda : No. Non sono affari loro. Sono figure pubbliche ed esercitano un ruolo in alcuni casi istituzionale. Il Sindaco di… - jackies1606 : @SimoneZukov @Pitriola56 @Lucrezi97533276 No no, abito anche lontano da Roma…( non so se è merito del mio comune) comunque è andata così! - LoiChiara : RT @SkyTG24: 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, come se in g… -