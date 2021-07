Recensione ROIDMI EVE PLUS | il robot che aspira | lava | auto-svuota e auto-sterilizza!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recensione ROIDMI

HDblog

Per esempio la nuovaX30 Plus ( qui la nostra), viene proposta a 499 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto al listino. Ci sono poi il nuovo Xiaomi Roborock S7 a 549 euro o lo ......G10 che abbiamo provato qualche settimana fa e di cui potete leggere lain questo articolo , ma in linea con altri concorrenti come Dyson V11 e Tineco Pure One S12. COM'È FATTA La...Aspirapolvere senza fili e robot, ma anche luci smart, purificatori e molto altro. Tutto quello che c'è da sapere sul sito per gli amanti della smart-home ...