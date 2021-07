Pedullà: "Bloccata la cessione di un big. Petagna in cima alla lista del Torino, novità sul futuro di Mario Rui" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso del programma "Speciale Calciomercato" in onda su Sportitalia, ha dato aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. "In cima alla lista del Torino, in caso di cessione di Belotti, c'è Andrea Petagna, pallino del ds Vagnati. Petagna non è considerato incedibile dal Napoli. Oggi c'è stato un incontro con la Cremonese per Gaetano, potrebbe tornare a Cremona, dove l'anno scorso ha fatto molto bene. Il Parma non ha ancora formalizzato per Tutino, non c'è stata l'offerta di 8 milioni, cifra che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Il giornaAlfredo, nel corso del programma "Speciale Calciomercato" in onda su Sportitalia, ha dato aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. "Indel, in caso didi Belotti, c'è Andrea, pallino del ds Vagnati.non è considerato incedibile dal Napoli. Oggi c'è stato un incontro con la Cremonese per Gaetano, potrebbe tornare a Cremona, dove l'anno scorso ha fatto molto bene. Il Parma non ha ancora formalizzato per Tutino, non c'è stata l'offerta di 8 milioni, cifra che ...

Advertising

gilnar76 : Pedullà: 'Bloccata la cessione di un big. Petagna in cima alla lista del Torino, novità sul futuro di Mario Rui'… - nichoarba : RT @ArenaRosario: Nessuna trattativa bloccata tra Inter e Cagliari per Nandez.. Inter e Cagliari devono solo trovare una stretta di mano su… - Giovannimerlo15 : RT @ArenaRosario: Nessuna trattativa bloccata tra Inter e Cagliari per Nandez.. Inter e Cagliari devono solo trovare una stretta di mano su… - mr_kubra : RT @ArenaRosario: Nessuna trattativa bloccata tra Inter e Cagliari per Nandez.. Inter e Cagliari devono solo trovare una stretta di mano su… - TheNakedGoldoni : RT @ArenaRosario: Nessuna trattativa bloccata tra Inter e Cagliari per Nandez.. Inter e Cagliari devono solo trovare una stretta di mano su… -