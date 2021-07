Loredana Lecciso | la confessione su Al Bano | “Troppi intrusi tra di noi”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Quello che ha detto è stata una cosa che non ci si aspettava. Una dichiarazione che ha tutta l’aria di una frecciata. AlCarrisi, come sappiamo, dopo la lunga storia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Al Bano Carrisi estanno insieme da 21 anni. E nonostante alcuni bassi, il loro amore vola alto. Entrambi hanno raccontato le sensazioni di questo lungo tratto di vita trascorso insieme, parlando al ...'Tra me e lei è scesa la notte'. Albano Carrisi si racconta al settimanale Oggi insieme alla seconda compagnae svela verità scomode sulla sua storica ex moglie, Romina Power. Una crisi esplosa con il dramma della loro figlia Ylenia, scomparsa a fine 1993. Un evento che ha diviso per sempre i ...Pettegolezzo Più di due decenni di vita insieme, tra alti e bassi: la coppia si confessa e spiega perché non ha intenzione di sposarsi pubblicato su 21 ...E’ un Albano Carrisi inedito quello apparso sulle pagine di “Oggi”. Il cantante ha parlato della sua storia d’amore con Loredana Lecciso e del matrimonio finito male con Romina Power dopo l’esclusione ...