La ladra | i 67 alias e il tesoro Ma non è mai finita in carcere

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ancona, confiscato un patrimonio da 260mila euro a una rom di 34 anni. Vent'anni di furti e condanne senza andare in cella: ora aspetta il decimo figlio di ALBERTO BIGNAMI

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancona, confiscato un patrimonio da 260mila euro a una rom di 34 anni. Vent'anni di furti e condanne senza andare in cella: ora aspetta il decimo figlio di ALBERTO BIGNAMIDurante le varie indagini la 34enne aveva fornito alle forze dell'ordine ben 67 differenti '' per rendere più difficile la propria identificazione. La donna inoltre risulta gravata da un ordine ...Ancona, confiscato un patrimonio da 260mila euro a una rom di 34 anni. Vent’anni di furti e condanne senza andare in cella: ora aspetta il decimo figlio ...La bosniaca, domiciliata a Falconara, aveva un patrimonio fatto di auto di lusso, terreni e case. Riporta alla mente la Loren contrabbandiera ...