Inter | Sensi | “Mi sento bene | vogliamo difendere lo Scudetto”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Io sto. C’è entusiasmo, stiamo lavorando per prepararci al meglio. Sarà una stagione molto competitiva, le avversarie si sono rinforzate, ma dobbiamo pensare a noi e col lavoro fare grandi cose“. Queste le dichiarazioni di Stefanoai microfoni diTV dal ritiro nerazzurro. E sulla prossima stagione: “L’obiettivo saràlo, dobbiamo mettercela tutta. C’è entusiasmo, c’è voglia di lavorare, questo è un buon punto di partenza”, ha spiegato il centrocampista reduce da una stagione condizionata dai problemi fisici e con 18 presenze in campionato. SportFace.

Advertising

InteristDrew : RT @Ale_Rimi: L'agente di Stefano #Sensi, Beppe Riso, spegne ancora le voci sulla Fiorentina: 'Rimane all'#Inter'. - junews24com : Sensi assicura: «Difenderemo lo scudetto con le unghie e con i denti» - - Salvato95551627 : RT @GiokerMusso: ?? L'agente #Riso: '#Gollini si è meritato questa grande chance. #Sensi? Rimane all'#Inter. Nerazzurri su #Petagna? Il #Nap… - sportface2016 : #Inter, le parole di #Sensi: 'Vogliamo difendere lo Scudetto' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? '#Sensi e #Radu restano all'#Inter' Così l'agente Beppe Riso ?? @Simo_Berna -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sensi

Stefano, centrocampista dell', ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della prossima stagione Intervenuto ai microfoni diTv, Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla preparazione estiva da parte dei nerazzurri agli ordini di Simone Inzaghi e riguardo a quelli che sono gli obiettivi in vista ...1 Ospite d iTV, Stefanoha parlato dei primi giorni di lavoro con Simone Inzaghi: 'Io sto bene. C'è entusiasmo, stiamo lavorando per prepararci al meglio. Sarà una stagione molto competitiva, le ...Dopo aver saltato il primo test ufficiale della stagione contro il Lugano per il matrimonio con la sua Giulia, Stefano Sensi è tornato in ritiro da Simone Inzaghi. A InterTV, il centrocampista nerazzu ...Le dichiarazioni di Stefano Sensi ad Inter TV: "Mi sento bene e c'è entusiasmo, vogliamo difendere lo Scudetto" ...