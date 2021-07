Il capo della setta satanica a processo, fa un’assurda richiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) Si definiva il diavolo in persona adescava minori online, li plagiava e li coinvolgeva in giochi esoterici e perversi; le sue vittime ha hanno seriamente rischiato la vita. Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato Matteo Valdambrini. Il 23enne di Prato, membro di una setta satanica, è accusato di abusi sessuali sui suoi adepti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 luglio 2021) Si definiva il diavolo in persona adescava minori online, li plagiava e li coinvolgeva in giochi esoterici e perversi; le sue vittime ha hanno seriamente rischiato la vita. Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato Matteo Valdambrini. Il 23enne di Prato, membro di una, è accusato di abusi sessuali sui suoi adepti. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

