Braconaro (FIGC): “Eriksen? Se il defibrillatore verrà tolto può giocare con l’Inter” (Di giovedì 22 luglio 2021) Inter in attesa di conoscere il futuro di Eriksen Passato il grande spavento, Christian Eriksen è ora con la sua famiglia dove sta vivendo alcuni giorni di riposo dopo il malore accusato nella partita tra Danimarca e Finlandia. Delle sue condizioni, e in particolare della possibilità di rivederlo di nuovo in campo, ne ha parlato Francesco Braconaro, membro del Comitato tecnico-scientifico della FIGC, in un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli. “Da noi Eriksen non potrebbe avere l’idoneità. Se al calciatore verrà rimosso il defibrillatore perché la patologia è ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Inter in attesa di conoscere il futuro diPassato il grande spavento, Christianè ora con la sua famiglia dove sta vivendo alcuni giorni di riposo dopo il malore accusato nella partita tra Danimarca e Finlandia. Delle sue condizioni, e in particolare della possibilità di rivederlo di nuovo in campo, ne ha parlato Francesco, membro del Comitato tecnico-scientifico della, in un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli. “Da noinon potrebbe avere l’idoneità. Se al calciatorerimosso ilperché la patologia è ...

