Variante Delta, J&J 'più efficace' se potenziato con Pfizer o Moderna (Di mercoledì 21 luglio 2021) La dose one - shot del vaccino è meno efficace contro la Variante Delta: protettiva dall'infezione da Covid, non mantiene la stessa capacità alla presenza della Variante che sta dilagando in Italia, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) La dose one - shot del vaccino è menocontro la: protettiva dall'infezione da Covid, non mantiene la stessa capacità alla presenza dellache sta dilagando in Italia, ...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - mrcrto : RT @noitre32: Variante Delta, Ricciardi: “ I VACCINATI POSSONO TRASMETTERE L´INFEZIONE AI NON VACCINATI ” - ElTanoFlaco : RT @ShooterHatesYou: Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io sono… -