Sparatoria nel discopub sulla spiaggia a Taranto: 10 feriti, uno è grave. Fermato il responsabile (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ accaduto nella notte durante una festa con 300 universitari: tutto è nato da una lite fra pregiudicati Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 luglio 2021) E’ accaduto nella notte durante una festa con 300 universitari: tutto è nato da una lite fra pregiudicati

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Taranto, sparatoria notturna nel lido discoteca: dieci feriti, uno è grave - Luciano06815942 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA - Piergiulio58 : Taranto, sparatoria notturna nel lido discoteca: dieci ragazzi feriti, uno è grave - la Repubblica - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria, 10 feriti. Nel locale 300 persone #ANSA… - ultimenews24 : Dieci persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta prima delle 2 di questa notte in uno stabili… -