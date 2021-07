Se votassi a Roma, la mia scelta sarebbe Calenda (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non voto a Roma ma risiedo a Roma da ormai 40 anni. Se votassi nella Capitale voterei Calenda. Senza dubbio alcuno. Ma come, mi chiede qualcuno, non eri vicino al Pd? Certo lo sono stato e lo sono ancora come si sta vicini a un parente malato. Ma completamente inadatto ad affrontare una sfida come quella del governo di Roma. Non parlo della campagna elettorale, ma proprio del governo della città. Ho stima di Gualtieri, il candidato scelto dal Pd. Ma non sarà l’uomo della rottura di cui necessita questa città. Usa parole felpate, circonvoluzioni in cui abbonda il politichese. E il linguaggio è lo specchio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non voto ama risiedo ada ormai 40 anni. Senella Capitale voterei. Senza dubbio alcuno. Ma come, mi chiede qualcuno, non eri vicino al Pd? Certo lo sono stato e lo sono ancora come si sta vicini a un parente malato. Ma completamente inadatto ad affrontare una sfida come quella del governo di. Non parlo della campagna elettorale, ma proprio del governo della città. Ho stima di Gualtieri, il candidato scelto dal Pd. Ma non sarà l’uomo della rottura di cui necessita questa città. Usa parole felpate, circonvoluzioni in cui abbonda il politichese. E il linguaggio è lo specchio ...

Advertising

Sith_Dart_Fener : @La_manina__ Su calenda non sono d’accordo. Votassi a Roma voterei sicuramente per lui. Di gran lunga il più serio… - CarriaggioM : RT @ala_rico: @CarloCalenda Secondo te tutti gli amministratori buoni sono al #Nord e e tutti i cattivi sono al #Sud? Secondo me sei solo… - ala_rico : @CarloCalenda Secondo te tutti gli amministratori buoni sono al #Nord e e tutti i cattivi sono al #Sud? Secondo me… - ascochita : @EnricoBennati @OGiannino @CarloCalenda Votassi a Roma, non voterei Gualtieri all'eventuale ballottaggio, preferire… -

Ultime Notizie dalla rete : votassi Roma +Europa, Della Vedova: senza dubbio voterei Calenda sindaco Roma " "Stamattina ho incontrato i banchetti per Carlo Calenda sindaco. Votassi a Roma non avrei dubbi: Calenda Sindaco, sul pezzo per Roma, sul serio. Roma +Europea". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova di Più Europa.

+Europa, Della Vedova: senza dubbio voterei Calenda sindaco Roma " "Stamattina ho incontrato i banchetti per Carlo Calenda sindaco. Votassi a Roma non avrei dubbi: Calenda Sindaco, sul pezzo per Roma, sul serio. Roma +Europea". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova di Più Europa.

Se votassi a Roma, la mia scelta sarebbe Calenda L'HuffPost Se votassi a Roma, la mia scelta sarebbe Calenda Non voto a Roma ma risiedo a Roma da ormai 40 anni. Se votassi nella Capitale voterei Calenda. Senza dubbio alcuno. Ma come, mi chiede qualcuno, non eri vicino al Pd? Certo lo sono stato e lo sono ...

" "Stamattina ho incontrato i banchetti per Carlo Calenda sindaco.non avrei dubbi: Calenda Sindaco, sul pezzo per, sul serio.+Europea". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova di Più Europa." "Stamattina ho incontrato i banchetti per Carlo Calenda sindaco.non avrei dubbi: Calenda Sindaco, sul pezzo per, sul serio.+Europea". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova di Più Europa.Non voto a Roma ma risiedo a Roma da ormai 40 anni. Se votassi nella Capitale voterei Calenda. Senza dubbio alcuno. Ma come, mi chiede qualcuno, non eri vicino al Pd? Certo lo sono stato e lo sono ...