Polizia locale | il cane Tenai scova 4 | 5 kg di droga in un box di via Martin Luther King

Advertising

GDF : #GDF #ReggioCalabria arresta e notifica, ad alcuni agenti della Polizia Locale, provvedimenti di sospensione dall’e… - micillom5s : Un altro colpo contro la filliera dei rifiuti illegali. Questa volta partivano da Ischia per raggiungere un terreno… - Bobbio65M : RT @EnricoMichetti: La Polizia Locale ha smantellato la fabbrica di permessi di soggiorno gestita da un bengalese di 42 anni. Rilascio di d… - SoniaLaVera : RT @EnricoMichetti: La Polizia Locale ha smantellato la fabbrica di permessi di soggiorno gestita da un bengalese di 42 anni. Rilascio di d… - Paolo60855492 : RT @EnricoMichetti: La Polizia Locale ha smantellato la fabbrica di permessi di soggiorno gestita da un bengalese di 42 anni. Rilascio di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia locale

il Resto del Carlino

... senza però avere le autorizzazioni die sanitarie previste. Ora l'uomo dovrà rispondere del reato previsto dal codice penale, quello cioè di apertura abusiva diadibito al pubblico ...Domenico Signorelli e, per conoscenza, alla Direzione generale sicurezza della Regione nella quale si legge : "Taser e bastoni allungabili per la, " scrive Giordano " tutto ciò ...Maxi sequestro di hashish e marijuana nel pomeriggio di martedì 20 luglio da parte della Polizia locale del Comune di Bergamo, al lavoro con il cane Tenai nei consueti servizi di prevenzione e contras ...Il maggiore: "Va stigmatizzata, altresì, l’offesa gratuita e inopportuna rivolta all’intera categoria, che annovera numerose vittime in tutta Italia" ...